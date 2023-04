Il giudice “assolve” Fedez e Rosa Chemical per il “bacio” a Sanremo: non era “in fascia protetta” (Di lunedì 3 aprile 2023) “Non ci furono atti osceni o volgari, ma solo comportamenti compatibili con lo show”. Con queste parole il pm aveva chiuso il caso del “bacio” e della simulazione di accoppiamento sodomitico sotto gli occhi delle telecamere tra Fedez e Rosa Chemical che tanto scalpore aveva creato anche tra i telespettatori. E alla fine è stata archiviata ad Imperia l’inchiesta sulla performance fuori programma dei cantanti all’ultima serata dell’ultimo Festival di Sanremo, quando i due dopo aver simulato un amplesso dalla platea dell’Ariston e un bacio, dopo le 22.50. “Lo show era in fascia non protetta”, ha sentenziato il Gip. Nessuna oscenità tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo A denunciare era ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 aprile 2023) “Non ci furono atti osceni o volgari, ma solo comportamenti compatibili con lo show”. Con queste parole il pm aveva chiuso il caso del “” e della simulazione di accoppiamento sodomitico sotto gli occhi delle telecamere trache tanto scalpore aveva creato anche tra i telespettatori. E alla fine è stata archiviata ad Imperia l’inchiesta sulla performance fuori programma dei cantanti all’ultima serata dell’ultimo Festival di, quando i due dopo aver simulato un amplesso dalla platea dell’Ariston e un, dopo le 22.50. “Lo show era innon”, ha sentenziato il Gip. Nessuna oscenità traA denunciare era ...

