Ilamericano Evan Gershkovich, fermato la scorsa settimana in Russia con l'accusa di spionaggio, ha presentato appello contro l'ordine di arresto emesso da una Corte di Mosca nei suoi ...03 apr 15:30 Ilfa appello contro l'arresto in Russia Ilamericano Evan Gershkovic, fermato in Russia con l'accusa di spionaggio, ha presentato appello contro l'ordine di arresto emesso da ...Il segretario di stato, Antony Blinken , chiede il rilascio deldel Wall Street Journal , Evan Gershkovich , ma il ministro degli esteri russo, Sergej Lavrov , non tarda a rispondere: ...

Il giornalista Usa fa appello contro l'arresto in Russia Giornale di Brescia

«Tutti i cittadini americani che si trovano in Russia devono lasciare immediatamente il Paese». A chiederlo è la Casa Bianca in una nota sull’arresto del reporter del Wall Street Journal. «Siamo ...(ANSA) - MOSCA, 03 APR - Il giornalista americano Evan Gershkovich, fermato la scorsa settimana in Russia con l'accusa di spionaggio, ha presentato appello contro l'ordine di arresto emesso da una ...