(Di lunedì 3 aprile 2023) Il Mangiafuoco calabresissimo che fa e disfa i burattini della tv Il, di Luigi Mascheroni, pag. 16– the dark side of the stars, il manager in ombra dei divi più sovraesposti – è come un personaggio sorrentiniano della Grande bellezza. «In questo Paese per farsi prendere sul serio bisogna prendersi molto sul serio». E lui siperfettamente alla definizione. Definizione di: procuratore, imprenditore, produttore tv. É, o è stato, l’agente, in ordine di cachet, di Benigni, Bonolis, Amadeus, Gianni Morandi, Antonella Clerici (se vuole, mandando tre WhatsApp, pub farsi un Sanremo dal vivo in taverna), Venier, Cuccarini, Belén, Teo Mammucari, Ezio Greggio, Michele Santoro, Simona Ventura, Federica Panicucci, Rita Dalla Chiesa, Stefano De Martino, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Valter54341695 : @ZZiliani Beh, meno male che, per lo meno, troviamo traccia di qualcosa su un giornale sportivo. - Capitanharlack : @FratellidItalia Non vedo traccia di commenti sulla gestione criminale di #GiuseppeConte, #Speranza #Aifa… -

Leonardo alla fine lascia solo unacon una minuta sotto forma di relazione diretta al ... Un'invenzione che viene dal passato come scrive la Regione del Veneto nel suotecnico. Un po' ...... se non qualchedi sangue su un muro, dei piccoli brandelli e una scarpa di uno dei due ... Al suo interno venne trovato unche era piegato nella pagina dove era riportato un articolo in ...Non c'èdi rabbia o risentimento, ma solo una profonda malinconia e una leggera disperazione. Il protagonista canta del dolore che sente nell'affrontare la fine di una relazione, ma anche ...

Il Giornale traccia un ritratto del "burattinaio" Lucio Presta TvZoom

Lucio Presta – the dark side of the stars, il manager in ombra dei divi più sovraesposti – è come un personaggio sorrentiniano della Grande bellezza. «In questo Paese per farsi prendere sul serio ...L’intervento tempestivo della squadra di emergenza è stato determinante per ridurre prima ed eliminare poi ogni traccia di carburante». L'equipaggio nell’immediato ha attuato le procedure di emergenza ...