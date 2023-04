Il Friuli Venezia Giulia riconferma Fedriga

(Di lunedì 3 aprile 2023) AGI - Massimilianoè stato confermato con un'ampia maggioranza alla presidenza del, dove si è votato inoltre anche per il sindaco di Udine e di altri 23 comuni. Con oltre la metà delle sezioni scrutinate, l'esponente leghista, candidato unico del centrodestra, è dato quasi al 63% L'affluenza definitiva è stata pari al 45,27%, in calo del 4,34%.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Avessero vinto in #FriuliVeneziaGiulia sarebbe stato tutto merito dell'#EffettoSchlein. Il #Pd ha fatto l'accozzag… - matteosalvinimi : Da Vinitaly un pensiero anche a cittadine e cittadini del Friuli Venezia Giulia, chiamati oggi e domani a scegliere… - matteosalvinimi : Amici del Friuli Venezia Giulia, oggi e domani tocca a voi. Per confermare la concretezza e il buongoverno di Massi… - laduraveritas : RT @Capezzone: +++Dalla Suprema Cupola Politicamente Corretta, disposizioni tassative alle redazioni+++ Se la sinistra perdesse di 20 punti… - gandellinis : RT @AlexBazzaro: Lega e Salvini finiti. Lega primo partito in Friuli Venezia Giulia. ?? -

Si sono chiuse alle 15 le urne per le elezioni regionali e amministrative inGiulia. Gli elettori sono stati chiamati al voto per eleggere il presidente della Regione e il Consiglio regionale: la conferenza stampa del candidato del centrodestra - Massimiliano ...Massimiliano Fedriga ha vinto le elezioni Regionali inGiulia. Secondo i dati ufficiali , il governatore leghista uscente, sostenuto da FdI, Forza Italia e Lega, ha ottenuto il secondo mandato riscuotendo consensi oltre il 60%. Intorno al ...A seguire 11,4 milioni per le Marche, 9,2 per la Puglia, 7,6 milioni per l'Abruzzo, 6,2 per la Sardegna, 5,7 per ilGiulia e 5,6 per l'Umbria. Chiudono il cerchio Molise, Basilicata ...

Elezioni Friuli Venezia Giulia, risultati in diretta. Fedriga vince con oltre il 60%: «Ho governato bene, un o ilmessaggero.it

La vittoria del leghista Massimiliano Fedriga in Friuli-Venezia Giulia era scontata. Il presidente uscente è stato riconfermato alla guida della regione con oltre il 60% dei voti. Le notizie vere ...L’effetto Elly Schlein Se c’è non si è palesato in Friuli Venezia Giulia. Alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia, quando sono state rilevate 188 sezioni su 1360, per un totale di… Leggi ...