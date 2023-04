Il Friuli conferma Fedriga e manda il primo schiaffo elettorale alla Schlein (Di lunedì 3 aprile 2023) «Non ci hanno sentito arrivare…. il vento è cambiato». C’è qualcosa che nei due famosi slogan con cui Elly Schlein ha infarcito la sua corsa per la conquista del Nazareno non va: non fanno i conti con la realtà. Infatti alla sua prima volta da Segretario del Pd alle prese con una elezione e con gli elettori ecco, sonora, la sconfitta. Anzi, più che una sconfitta quello che arriva dal Friuli Venezia-Giulia è uno schiaffone in piena regola per la Schlein ed il suo racconto dorato di queste prime settimane alla guida della sinistra. Gli elettori infatti hanno riconfermato con più del 60% Massimiliano Fedriga, leghista, uno di quelli che come ha detto Carlo De Benedetti proprio poco dopo aver abbracciato la nuova Giovanna D’Arco della sinistra italiana, ... Leggi su panorama (Di lunedì 3 aprile 2023) «Non ci hanno sentito arrivare…. il vento è cambiato». C’è qualcosa che nei due famosi slogan con cui Ellyha infarcito la sua corsa per la conquista del Nazareno non va: non fanno i conti con la realtà. Infattisua prima volta da Segretario del Pd alle prese con una elezione e con gli elettori ecco, sonora, la sconfitta. Anzi, più che una sconfitta quello che arriva dalVenezia-Giulia è unone in piena regola per laed il suo racconto dorato di queste prime settimaneguida della sinistra. Gli elettori infatti hanno rito con più del 60% Massimiliano, leghista, uno di quelli che come ha detto Carlo De Benedetti proprio poco dopo aver abbracciato la nuova Giovanna D’Arco della sinistra italiana, ...

