"Se si riesce a mantenere la memoria viva sull'omicidio di Fausto e Iaio, magari è utopico ma noi familiari crediamo ancora in un processo per avere. Perché si sa tutto. Chi sono gli ...

Lo ha detto Bruno Tinelli, fratello di Fausto, militante di sinistra ucciso nel 1978 insieme all'amico Lorenzo Iannucci. "Questo 18 marzo sono stati 45 anni e ancora non abbiamo avuto giustizia.

Il fratello dello studente ucciso nel '78, 'chiediamo giustizia' Euronews Italiano

Chi sono gli esecutori materiali si sa, basta solo avere la volontà di riaprire il caso". Lo ha detto Bruno Tinelli, fratello di Fausto, militante di sinistra ucciso nel 1978 insieme all'amico Lorenzo