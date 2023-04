Il dispositivo italiano che traduce in tempo reale le 24 lingue dei dibattiti del Parlamento Ue (Di lunedì 3 aprile 2023) Cabolo nasce in provincia di Brindisi dall’idea di uno stenografo che voleva trascrivere velocemente i verbali dei consigli comunali Leggi su repubblica (Di lunedì 3 aprile 2023) Cabolo nasce in provincia di Brindisi dall’idea di uno stenografo che voleva trascrivere velocemente i verbali dei consigli comunali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Il dispositivo italiano che traduce in tempo reale le 24 lingue dei dibattiti del Parlamento Ue. - paolo_r_2012 : RT @LaStampa: Il dispositivo italiano che traduce in tempo reale le 24 lingue dei dibattiti del Parlamento Ue. - aaquilas : RT @LaStampa: Il dispositivo italiano che traduce in tempo reale le 24 lingue dei dibattiti del Parlamento Ue. - InnovazioneTri1 : RT @ITItalianTech: Il dispositivo italiano che traduce in tempo reale le 24 lingue dei dibattiti del Parlamento Ue - LaStampa : Il dispositivo italiano che traduce in tempo reale le 24 lingue dei dibattiti del Parlamento Ue. -