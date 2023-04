Il Cremlino accusa l’Ucraina dell’attentato al blogger Tatarsky: «Pianificato da Kiev con l’aiuto dei sostenitori di Navalny» (Di lunedì 3 aprile 2023) «L’attentato a San Pietroburgo è stato Pianificato da Kiev». Con queste parole, il Comitato nazionale antiterrorismo russo citato dall’agenzia Ria Novosti, accusa «i servizi segreti ucraini» di esser coinvolti nell’esplosione che ha ucciso il blogger militare Maksim Fomin, meglio noto con lo pseudonimo di Vladlen Tatarsky nella città portuale russa. «Il regime di Kiev sostiene azioni terroristiche ed ecco perché l’operazione militare speciale in Ucraina viene compiuta», ha ribadito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo il quale «Il regime di Kiev è dietro l’assassinio sia di Darya Dugina (figlia 30enne del filosofo ultranazionalista russo Alexander Dugin, ndr) e molto probabilmente dietro l’assassinio di Fomin», ha concluso il funzionario ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) «L’attentato a San Pietroburgo è statoda». Con queste parole, il Comitato nazionale antiterrorismo russo citato dall’agenzia Ria Novosti,«i servizi segreti ucraini» di esser coinvolti nell’esplosione che ha ucciso ilmilitare Maksim Fomin, meglio noto con lo pseudonimo di Vladlennella città portuale russa. «Il regime disostiene azioni terroristiche ed ecco perché l’operazione militare speciale in Ucraina viene compiuta», ha ribadito il portavoce del, Dmitry Peskov, secondo il quale «Il regime diè dietro l’assassinio sia di Darya Dugina (figlia 30enne del filosofo ultranazionalista russo Alexander Dugin, ndr) e molto probabilmente dietro l’assassinio di Fomin», ha concluso il funzionario ...

