(Di lunedì 3 aprile 2023) "Qualcosa sembra cambiare nell’editoria” scrive l’. “Puoi vederlo dai libri quasi messi a tacere. ‘Time to Think’, un libro di Hannah Barnes sulla clinica per l’identità di genere Tavistock a Londra, che rivela di bambini di appena nove anni avviati ai bloccanti della pubertà, è stato rifiutato da 22 editori. Come afferma un dirigente editoriale, c’è la sensazione che le cose ‘siano andate troppo oltre’. Le modifiche di Roald Dahl da parte della casa editrice Puffin, che fa parte di Penguin, è un sintomo di qualcosa andato alla deriva nel mondo dell’editoria, ma è tutt’altro che l’unico. Gli autori sono stati eliminati; i libri sono stati sepolti; le persone hanno perso il lavoro; lettori sensibili sono stati impiegati per garantire il rispetto della morale moderna. James Bond è stato modificato per renderlo meno vile, l’equivalente letterario del tentativo di ...

Il conformismo è letale, dice l'Economist Il Foglio

Il settimanale britannico contro la cancel culture di libri, autori e parole scomode. “Orwell aveva capito che la nuova censura sarebbe stata volontaria” ...