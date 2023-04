Il commissariamento del PD in Campania (Di lunedì 3 aprile 2023) Elly Schlein lo ha deciso dopo i casi di finti tesseramenti dei mesi scorsi: intanto il presidente di regione, Vincenzo De Luca, ne ha criticato i metodi Leggi su ilpost (Di lunedì 3 aprile 2023) Elly Schlein lo ha deciso dopo i casi di finti tesseramenti dei mesi scorsi: intanto il presidente di regione, Vincenzo De Luca, ne ha criticato i metodi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : Abbiamo organizzato un flash mob presso la stazione della Circumvesuviana di Piazza Garibaldi a Napoli per chiedere… - sardo1951 : RT @ardigiorgio: Vedo che dai bimbi di schlein viene vista come una rivoluzione anche il commissariamento del pd in Campania. Il pd campano… - CostanzaBattis1 : RT @ardigiorgio: Vedo che dai bimbi di schlein viene vista come una rivoluzione anche il commissariamento del pd in Campania. Il pd campano… - ilpost : Il commissariamento del PD in Campania - Cris_quella : RT @ardigiorgio: Vedo che dai bimbi di schlein viene vista come una rivoluzione anche il commissariamento del pd in Campania. Il pd campano… -