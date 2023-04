Il codice a barre compie 50 anni, ha globalizzato i prodotti (Di lunedì 3 aprile 2023) Sono più di un miliardo i prodotti nel mondo riconoscibili grazie a quella fila di linee nere e numeri che è il codice a barre che celebra oggi il suo 50 esimo compleanno. Fu creato il 3 aprile del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) Sono più di un miliardo inel mondo riconoscibili grazie a quella fila di linee nere e numeri che è ilche celebra oggi il suo 50 esimo compleanno. Fu creato il 3 aprile del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Il codice a barre compie 50 anni, ha globalizzato i prodotti: Creato il 3 aprile del 1973 negli Usa - SignorAldo : RT @lucarallo: #3aprile 1973, il codice a barre compie 50 anni e continua cambiare le nostre vite I codici di nuova generazione offrono co… - wireditalia : L'etichetta composta da barre verticali diventa uno standard il 3 aprile 1973. E in futuro evolverà in un link digi… - darkjuubi : Codice a barre, come cambia dopo 50 anni | Wired Italia - Simona_Riccio : RT @GS1italy: ?? 50 anni fa i codici a barre hanno rivoluzionato il modo in cui facciamo la spesa nei supermercati! ?? Oggi celebriamo questo… -

Il codice a barre compie 50 anni, ha globalizzato i prodotti Sono più di un miliardo i prodotti nel mondo riconoscibili grazie a quella fila di linee nere e numeri che è il codice a barre che celebra oggi il suo 50 esimo compleanno. Fu creato il 3 aprile del 1973 negli Usa quando, negli Stati Uniti, le principali aziende del largo consumo decisero di introdurre un unico ... 1973 - 2023: i primi 50 anni del codice a barre Oggi, 3 aprile 2023, si celebrano i 50 anni del codice a barre GS1 , inizialmente noto come UPC (Universal Product Code). Uno standard nato dall'accordo siglato mezzo secolo fa esatto (il 3 aprile 1973) da alcune delle più importanti aziende del ... La beauty routine di Gwyneth Paltrow: i suoi segreti di bellezza L'attrice dà molta importanza alle labbra , che sono un elemento fondamentale del viso e che con l'età tendono ad assottigliarsi ed a riempirsi del cosiddetto codice a barre. Ecco perché Gwyneth usa ... Sono più di un miliardo i prodotti nel mondo riconoscibili grazie a quella fila di linee nere e numeri che è ilche celebra oggi il suo 50 esimo compleanno. Fu creato il 3 aprile del 1973 negli Usa quando, negli Stati Uniti, le principali aziende del largo consumo decisero di introdurre un unico ...Oggi, 3 aprile 2023, si celebrano i 50 anni delGS1 , inizialmente noto come UPC (Universal Product Code). Uno standard nato dall'accordo siglato mezzo secolo fa esatto (il 3 aprile 1973) da alcune delle più importanti aziende del ...L'attrice dà molta importanza alle labbra , che sono un elemento fondamentale del viso e che con l'età tendono ad assottigliarsi ed a riempirsi del cosiddetto. Ecco perché Gwyneth usa ... Il codice a barre compie 50 anni, ha globalizzato i prodotti - Economia Agenzia ANSA Il codice a barre compie 50 anni, ha globalizzato i prodotti (ANSA) - ROMA, 03 APR - Sono più di un miliardo i prodotti nel mondo riconoscibili grazie a quella fila di linee nere e numeri che è il codice a barre che celebra oggi il suo 50 esimo compleanno. Fu ... 1973-2023: i primi 50 anni del codice a barre Esattamente mezzo secolo fa nasceva, negli USA, il codice a barre GS1 (all'epoca UPC): è utilizzato in tutto il mondo da cinquant'anni. Oggi, 3 aprile 2023, si celebrano i 50 anni del codice a barre ... (ANSA) - ROMA, 03 APR - Sono più di un miliardo i prodotti nel mondo riconoscibili grazie a quella fila di linee nere e numeri che è il codice a barre che celebra oggi il suo 50 esimo compleanno. Fu ...Esattamente mezzo secolo fa nasceva, negli USA, il codice a barre GS1 (all'epoca UPC): è utilizzato in tutto il mondo da cinquant'anni. Oggi, 3 aprile 2023, si celebrano i 50 anni del codice a barre ...