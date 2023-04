Il codice a barre compie 50 anni e stravolge (ancora) le nostre vite

Leggi su agi

(Di lunedì 3 aprile 2023) AGI - Era il 3 aprile 1973 quando, negli Stati Uniti, le principali aziende nel settore dei beni di largo consumo decisero di introdurre e utilizzare un unico standard per l'identificazione dei prodotti: ilGS1. Un anno dopo, il primo prodotto dotato diveniva scansionato alla cassa di un supermercato Marsh nella città di Troy, in Ohio, si trattava di un pacchetto di chewing-gum Wrigley's del costo di 61 centesimi. Da allora lo sviluppo delnon si è mai fermato. Oggi è presente su oltre 1 miliardo di prodotti e ogni giorno vengono scansionati miliardi di codici aGS1: solo in Italia, nei supermercati, ipermercati e punti vendita a libero servizio ogni anno vengono venduti circa 350 mila prodotti di largo consumo ...