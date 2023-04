Il clamoroso errore del portiere dell’AlbinoLeffe | una papera da non credere

(Di lunedì 3 aprile 2023) Zanica. Claudio Foscarini ha dichiarato che deve “ancora capire bene cosa è successo”, mentre Davis Mensah ha detto che “il difensore non si è accorto del tocco, io sì”. Una dinamica quasi surreale, ma senza dubbio unaclamorosa. Parliamo del gol subito dall’AlbinoLeffe contro il Mantova nella sconfitta interna per 0-2 di domenica (2 aprile). Il minuto è il 63?, un quarto d’ora dopo il vantaggio firmato da De Francesco su rigore. Andrea Pagno,dei blucelesti che aveva ben figurato contro la Pro Patria nella vittoria per 1-4 e che è stato riconfermato nonostante il rientro di Offredi dall’infortunio, mette la palla a terra dentro l’area piccola, la tocca con la punta, di fatto battendo la rimessa. Saltarelli, il difensore, non se ne accorge e va a mettersi in posizione, Mensah invece sì. E si avventa sulla sfera: per evitare un doppio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : 'Andate a lavorare!' clamoroso errore della Gazzetta dello Sport sul coro #cori #Gazzetta #Milan #napoli #Ultras… - BlunoteWeb : Clamoroso errore difensivo in Serie C e arriva un gol alla 'Mai Dire Gol' (VIDEO) - ADelleNotizie : Antonella Fiordelisi, il clamoroso errore del padre: c’entra Gianluca - danieledv79 : RT @Mysterytrains: @uolller @ellyesse @bragachiara Ed è già il secondo del PD che compie un errore così clamoroso - Mysterytrains : @uolller @ellyesse @bragachiara Ed è già il secondo del PD che compie un errore così clamoroso -

Serata da dimenticare, l'ennesima, per Donnarumma e per il Psg: il nuovodel portiere scatena le criticheNon bastasse l'ennesimo flop in Europa, quest'anno il Psg è più in difficoltà del solito anche in campionato. A nove giornate dalla fine, i campioni in ...Di Filippo 6.5 Gioca abbastanza bene sull'esterno, colpisce un paloa fine primo tempo. ... L'nel primo tempo incide. Iansito 7 Buona partita sull'esterno in entrambe le fasi di gioco. ...Ancora una volta è undifensivo a cambiare la storia: Pirola manca uno stop sulla trequarti e Shomurodov può involarsi verso la porta e poi battere il portiere in uscita con un ...

Clamoroso errore di Pagno in AlbinoLeffe-Mantova: dimentica il ... Goal.com

Serata da dimenticare, l'ennesima, per Donnarumma e per il Psg: il nuovo errore clamoroso del portiere scatena le critiche ...Claudio Brachino - già direttore di Videonews Mediaset e Sport Mediaset sarà tra i super ospiti della masterclass di The Newsroom Academy di video giornalismo investigativo diretta da Alessandro Polit ...