“Il Chelsea con Potter ha preso l’equivalente di un pile con cerniera al posto del sopracciglio di Ancelotti” (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Guardian commenta l’esonero di Graham Potter dalla panchina del Chelsea. Il quotidiano concede diverse attenuanti all’allenatore arrivato dal Brighton, nessun per la società passata nelle mani di Tod Boehly. Il Chelsea ha finalmente preso una buona decisione annullando la pessima decisione di prendere Potter come allenatore. Barney Ronay, autore dell’articolo, non risparmia nessuna accusa al presidente del club Boehly. “E in questo momento è difficile pensare a un lavoro più sconcertante e idiota, alla guida di una squadra d’élite del calcio europeo, rispetto agli ultimi 12 mesi, un modello di business così dirompente che cerca, soprattutto, di interrompere bruscamente la propria tradizione, perché, ehi, nessuno se lo aspetta“. Continua: “Era dolorosamente ovvio fin dall’inizio che ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Guardian commenta l’esonero di Grahamdalla panchina del. Il quotidiano concede diverse attenuanti all’allenatore arrivato dal Brighton, nessun per la società passata nelle mani di Tod Boehly. Ilha finalmenteuna buona decisione annullando la pessima decisione di prenderecome allenatore. Barney Ronay, autore dell’articolo, non risparmia nessuna accusa al presidente del club Boehly. “E in questo momento è difficile pensare a un lavoro più sconcertante e idiota, alla guida di una squadra d’élite del calcio europeo, rispetto agli ultimi 12 mesi, un modello di business così dirompente che cerca, soprattutto, di interrompere bruscamente la propria tradizione, perché, ehi, nessuno se lo aspetta“. Continua: “Era dolorosamente ovvio fin dall’inizio che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Risoluzione consensuale tra il #Chelsea e #Potter. Il calcio è questo: con il cambio di allenatore, il #Brighton, c… - napolista : “Il Chelsea con Potter ha preso l’equivalente di un pile con cerniera al posto del sopracciglio di #Ancelotti” Il… - zetamhlamer : RT @corradone91: Il #Chelsea ha pagato 25mln di clausola al #Brighton per Graham #Potter e il suo staff, speso quasi 650mln tra luglio/genn… - yassa9898 : RT @corradone91: Il #Chelsea ha pagato 25mln di clausola al #Brighton per Graham #Potter e il suo staff, speso quasi 650mln tra luglio/genn… - hulkpowerfan : RT @corradone91: Il #Chelsea ha pagato 25mln di clausola al #Brighton per Graham #Potter e il suo staff, speso quasi 650mln tra luglio/genn… -