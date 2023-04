Il centrodestra umilia l' accoppiata Pd-M5S | Fedriga stravince le elezioni

Leggi su iltempo

(Di lunedì 3 aprile 2023) Alle 15 si sono chiuse le urne in Friuli-Venezia Giulia, dove si è votato per leregionali e per 24 comunali, tra cui quelle di Udine e Sacile (Pordenone). Iniziano a circolare i primi exit poll, diffusi da alcuni media locali, che danno il governatore uscente, Massimiliano, candidato deltra il 61 e il 65%. Massimo Moretuzzo (centrosinistra) è dato tra il 28 e il 32%, Alessandro Maran (Terzo polo) tra il 3 e il 5%, Giorgia Tripoli (Insieme liberi) tra il 2 e il 4 per cento. Non funziona quindi l'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle: prima batosta elettorale per la neo segretaria Elly Schlein.