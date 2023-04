Il CDA di Datrix S p a Ricavi consolidati in crescita del 46%

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il CDA diS.p.a. Approva i risultatial 31 dicembre 2022:indel +46% a 16,8mln di euroindel +46% a 16,8mln di euro, di cui il 39% realizzati all’estero in accelerazione rispetto al primo semestre dell’anno.ricorrenti a 11,7mln di euro +77% rispetto al 2021, Al 72% di incidenza sul totale del gruppo. 385 clienti serviti nell’esercizio di cui 36% esteri, valore medio per cliente indel +37% rispetto all’anno precedente. Ebitda normalizzato a -0,65mln di euro in accelerazione rispetto al 1h2022 e in significativo miglioramento rispetto al 2021 (-1,1 mln di euro) Ebitda positivo per 0,2mln di euro nel 2h 2022. Cassa disponibile ...