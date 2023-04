Il capo di Wagner issa una bandiera a Bakhmut dedicata al blogger ucciso a San Pietroburgo: «Controlliamo la città». Kiev nega – Il video (Di lunedì 3 aprile 2023) Botta e risposta tra la compagnia di mercenari Wagner e le truppe ucraine sulla logorante battaglia per Bakhmut. Nel cuore della notte, il comandante del battaglione Yevgeny Prigozhin ha postato un video su Telegram in cui afferma che la bandiera russa è stata issata sull’edificio dell’amministrazione comunale della cittadina del Donbass, da mesi teatro di furiosi combattimenti con le forze armate ucraine. «Tecnicamente Controlliamo la città, mentre il nemico è rimasto nei quartieri occidentali», ha detto lo Chef di Putin, precisando inoltre che lo stendardo è stato issato «in memoria di Vladlen Tatarskij», il corrispondente militare, ucciso ieri, domenica 2 aprile, in un’esplosione avvenuta nel locale di San ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) Botta e risposta tra la compagnia di mercenarie le truppe ucraine sulla logorante battaglia per. Nel cuore della notte, il comandante del battaglione Yevgeny Prigozhin ha postato unsu Telegram in cui afferma che larussa è statata sull’edificio dell’amministrazione comunale della cittadina del Donbass, da mesi teatro di furiosi combattimenti con le forze armate ucraine. «Tecnicamentela, mentre il nemico è rimasto nei quartieri occidentali», ha detto lo Chef di Putin, precisando inoltre che lo stendardo è statoto «in memoria di Vladlen Tatarskij», il corrispondente militare,ieri, domenica 2 aprile, in un’esplosione avvenuta nel locale di San ...

