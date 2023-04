Il capo della Uefa Ceferin sull’inchiesta della Juve: «Lì era tutto sbagliato, doveva finire così. Agnelli? Nessun affetto per lui» (Di lunedì 3 aprile 2023) Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha lanciato un avvertimento al Barcellona e nuove frecciate contro la Juventus, tra i due casi che più di tutti avrebbero colpito il capo del calcio europeo. In un’intervista al giornale sloveno Ekipa, Ceferin ha parlato del «Caso Negreira» come una delle situazioni «più gravi che abbiamo mai visto». L’inchiesta per corruzione che sta travolgendo il Barcellona è ormai prescritto per la giustizia sportiva spagnola: «Però sono in corso procedimenti a livello civile presso il tribunale spagnolo – ha aggiunto Ceferin – e per ciò che concerne la Uefa non c’è nulla di prescritto. Non posso dire molto altro per due ragioni, perché c’è una commissione Uefa che sta indagando sul tema ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) Il presidenteAleksanderha lanciato un avvertimento al Barcellona e nuove frecciate contro lantus, tra i due casi che più di tutti avrebbero colpito ildel calcio europeo. In un’intervista al giornale sloveno Ekipa,ha parlato del «Caso Negreira» come una delle situazioni «più gravi che abbiamo mai visto». L’inchiesta per corruzione che sta travolgendo il Barcellona è ormai prescritto per la giustizia sportiva spagnola: «Però sono in corso procedimenti a livello civile presso il tribunale spagnolo – ha aggiunto– e per ciò che concerne lanon c’è nulla di prescritto. Non posso dire molto altro per due ragioni, perché c’è una commissioneche sta indagando sul tema ...

