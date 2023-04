Il borgo italiano che è tornato a vivere insieme ai bambini orfani ucraini (Di lunedì 3 aprile 2023) È una storia straordinaria, quella che vi raccontiamo oggi. Una di quelle che parlano di dolore, di sofferenza, ma anche di rinascita, di generosità e di amore. È la storia degli orfani ucraini che hanno dovuto lasciare la loro terra insanguinata, macchiata dalla ferocia e dalle atrocità della guerra, per trovare una via d’uscita. Per ricominciare a vivere. Correva il mese di febbraio 2022 quando la diatriba tra due Paesi si è trasformata in una guerra senza esclusione di colpi. Gli invasori sono arrivati in Ucraina, nella terra dei campi di grano che brillavano al sole e che non esistono più, lasciando dietro di loro una scia di macerie e dolore che continuano a diffondersi senza tregua. Una tregua che i bambini sopravvissuti hanno trovato altrove, nei Paesi d’Europa che li hanno ospitati. Sono arrivati da soli, senza ... Leggi su dilei (Di lunedì 3 aprile 2023) È una storia straordinaria, quella che vi raccontiamo oggi. Una di quelle che parlano di dolore, di sofferenza, ma anche di rinascita, di generosità e di amore. È la storia degliche hanno dovuto lasciare la loro terra insanguinata, macchiata dalla ferocia e dalle atrocità della guerra, per trovare una via d’uscita. Per ricominciare a. Correva il mese di febbraio 2022 quando la diatriba tra due Paesi si è trasformata in una guerra senza esclusione di colpi. Gli invasori sono arrivati in Ucraina, nella terra dei campi di grano che brillavano al sole e che non esistono più, lasciando dietro di loro una scia di macerie e dolore che continuano a diffondersi senza tregua. Una tregua che isopravvissuti hanno trovato altrove, nei Paesi d’Europa che li hanno ospitati. Sono arrivati da soli, senza ...

