Il blogger Tatarsky ucciso nell'attentato di San Pietroburgo, arrestata una donna (Di lunedì 3 aprile 2023) Il noto blogger nazionalista e corrispondente di guerra russo, Vladlen Tatarsky, è rimasto ucciso nell'esplosione in un bar caffè a San Pietroburgo , avvenuta ieri vicino all'Università. Il ministero ...

