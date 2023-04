Il blogger russo, Vladlen Tatarsky, ucciso nell’esplosione di una bomba (Di lunedì 3 aprile 2023) Un noto blogger russo, Vladlen Tatarsky, è rimasto ucciso nell’esplosione di una bomba in un caffé di San Pietroburgo. Secondo le indicazioni raccolte dalla stampa russa, la bomba esplosa nel bar del centro della città sarebbe stata nascosta in una scatola contenente una statuetta consegnato da una ragazza al blogger che poi è rimasto ucciso. La 26enne, Daria Trepova, sarebbe stata arrestata nella notte. Intanto il numero delle persone ferite nell’attentato è salito a 32. Secondo il rapporto di stamani del ministero della Salute russo, 10 vittime sono in gravi condizioni e tra i feriti c’è anche una ragazza di 14 anni. I media russi affermano che in precedenza, Daria Trepova, era stata coinvolta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Un noto, è rimastodi unain un caffé di San Pietroburgo. Secondo le indicazioni raccolte dalla stampa russa, laesplosa nel bar del centro della città sarebbe stata nascosta in una scatola contenente una statuetta consegnato da una ragazza alche poi è rimasto. La 26enne, Daria Trepova, sarebbe stata arrestata nella notte. Intanto il numero delle persone ferite nell’attentato è salito a 32. Secondo il rapporto di stamani del ministero della Salute, 10 vittime sono in gravi condizioni e tra i feriti c’è anche una ragazza di 14 anni. I media russi affermano che in precedenza, Daria Trepova, era stata coinvolta ...

