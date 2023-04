Il blogger di guerra filoputiniano ucciso nell’esplosione in un bar a San Pietroburgo (Di lunedì 3 aprile 2023) «Omicidio di alto profilo». Così le autorità russe hanno definito l’uccisione del blogger militare russo Vladlen Tatarsky nell’esplosione avvenuta nel pomeriggio del 2 aprile in un bar nel centro di San Pietroburgo, in Russia. Il ministero dell’Interno russo ha fatto sapere che nell’esplosione è morto Vladlen Tatarsky, pseudonimo di Maksim Fomin, noto blogger russo filoputiniano che negli ultimi mesi aveva lavorato come inviato nel Donbass durante l’invasione dell’Ucraina. Oltre a lui non ci sono altri morti, ma 25 feriti. Diversi testimoni parlano di una ragazza che si è presentata come Nastja, diminutivo di Anastasia. Diceva di studiare all’Accademia delle Belle Arti e ha regalato a Maksim Fomin un busto a sua immagine che sosteneva di aver realizzato con le sue mani. Cinque minuti ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 3 aprile 2023) «Omicidio di alto profilo». Così le autorità russe hanno definito l’uccisione delmilitare russo Vladlen Tatarskyavvenuta nel pomeriggio del 2 aprile in un bar nel centro di San, in Russia. Il ministero dell’Interno russo ha fatto sapere cheè morto Vladlen Tatarsky, pseudonimo di Maksim Fomin, notorussoche negli ultimi mesi aveva lavorato come inviato nel Donbass durante l’invasione dell’Ucraina. Oltre a lui non ci sono altri morti, ma 25 feriti. Diversi testimoni parlano di una ragazza che si è presentata come Nastja, diminutivo di Anastasia. Diceva di studiare all’Accademia delle Belle Arti e ha regalato a Maksim Fomin un busto a sua immagine che sosteneva di aver realizzato con le sue mani. Cinque minuti ...

