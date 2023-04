Il Barcellona: «Tebas si dimetta, non è la prima volta che cerca di danneggiarci» (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Barcellona prende posizione dopo le accuse mosse da La Vanguardia a Tebas. Il quotidiano spagnolo ha indicato il presidente della Liga come colpevole di aver presentato alla Procura prove false per tirare gli ex presidenti del club blaugrana, Bartomeu e Rosell, dentro il caso Negreira. Accusa già rispedita al mittente da Tebas. Con una nota ufficiale pubblicata sul suo sito, il Barcellona accusa Tebas di aver sempre remato contro il club e ne chiede le dimissioni. Di seguito il testo del comunicato. «Data la gravità delle informazioni apparse oggi lunedì a La Vanguardia in cui il presidente della Liga Javier Tebas è legato alla presentazione di prove false al pubblico ministero per incriminare il nostro club, il Barcelona desidera esprimere la sua più profonda indignazione, rabbia e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 aprile 2023) Ilprende posizione dopo le accuse mosse da La Vanguardia a. Il quotidiano spagnolo ha indicato il presidente della Liga come colpevole di aver presentato alla Procura prove false per tirare gli ex presidenti del club blaugrana, Bartomeu e Rosell, dentro il caso Negreira. Accusa già rispedita al mittente da. Con una nota ufficiale pubblicata sul suo sito, ilaccusadi aver sempre remato contro il club e ne chiede le dimissioni. Di seguito il testo del comunicato. «Data la gravità delle informazioni apparse oggi lunedì a La Vanguardia in cui il presidente della Liga Javierè legato alla presentazione di prove false al pubblico ministero per incriminare il nostro club, il Barcelona desidera esprimere la sua più profonda indignazione, rabbia e ...

