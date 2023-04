Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical “non fu osceno perché non era in fascia protetta” (Di lunedì 3 aprile 2023) Sabato 11 febbraio ore 22.50. Rosa Chemical al teatro Ariston si siede sulle gambe di Fedez seduto in prima fila, si dimena per pochi secondi. Torna sul palco e, terminato il suo brano “Made in Italy“, bacia sulla bocca il marito di Chiara Ferragni: “Questo è il festival dell’amore, mi è scattato così all’improvviso”, spiega Manuel Franco Rocati, vero nome di Rosa Chemical, al conduttore e direttore artistico Amadeus. Polemiche e critiche. Con tanto di esposti alla Procura di Imperia, uno dell’associazione “Pro Vita Famiglia” che, parlando di “repulsione” e “volgarità”, aveva accusato i due artisti di aver “tenuto un comportamento di una gravità inaudita”. L’inchiesta in cui due cantanti erano stati accusati atti osceni in luogo pubblico (pena prevista carcere da quattro mesi a quattro anni) è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Sabato 11 febbraio ore 22.50.al teatro Ariston si siede sulle gambe diseduto in prima fila, si dimena per pochi secondi. Torna sul palco e, terminato il suo brano “Made in Italy“, bacia sulla bocca il marito di Chiara Ferragni: “Questo è il festival dell’amore, mi è scattato così all’improvviso”, spiega Manuel Franco Rocati, vero nome di, al conduttore e direttore artistico Amadeus. Polemiche e critiche. Con tanto di esposti alla Procura di Imperia, uno dell’associazione “Pro Vita Famiglia” che, parlando di “repulsione” e “volgarità”, aveva accusato i due artisti di aver “tenuto un comportamento di una gravità inaudita”. L’inchiesta in cui due cantanti erano stati accusati atti osceni in luogo pubblico (pena prevista carcere da quattro mesi a quattro anni) è stata ...

