Il 3 aprile 1973 la prima chiamata con un cellulare: fu uno scherzo geniale - Dieci anni dopo la commercializzazione (Di lunedì 3 aprile 2023) Leggi Anche cellulare, 40 anni fa veniva messo in vendita il primo e le nostre vite cambiavano per sempre Il successore del prototipo usato da Martin Cooper è il DynaTac 8000X , il primo telefono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 aprile 2023) Leggi Anche, 40fa veniva messo in vendita il primo e le nostre vite cambiavano per sempre Il successore del prototipo usato da Martin Cooper è il DynaTac 8000X , il primo telefono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Compie 50 anni la prima telefonata da cellulare. Il 3 aprile 1973, a New York, da un telefono Dyna Tac Motorola gra… - pomiglianolive : Il 3 aprile è considerato il compleanno di un codice a barre. In questo giorno, nel 1973, IBM ha presentato ufficia… - _j_kj_7yj_y_wkf : RT @_j_kj_7yj_y_wkf: #aprile 1973 Qui è quando il nostalgico delle bande musicali si cimentava a suonare per le strade.... #LaRussa_DIMET… - PATRIZIA953 : RT @yesterdaypills: Il 2 aprile 1973 vennero pubblicate negli Stati Uniti le due più famose raccolte dei #Beatles: 1962-1966 (Red album) 19… - alesSarda2908 : RT @ItaliaStartUp_: Il 3 aprile 1973 la prima chiamata con un cellulare: dieci anni dopo la commercializzazione - TGCOM -