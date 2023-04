Identità di genere, la preside di Venezia: “FdI attacca la carriera alias, ma non c’è ideologia. E’ una scelta di dignità, condivisa coi genitori” (Di lunedì 3 aprile 2023) “I consiglieri di Fratelli d’Italia insinuano che al ‘Marco Polo’ di Venezia, con la ‘carrera alias’ si commettano addirittura dei reati. Ma non è così e le spiego perché…”. Maria Rosaria Cesari, dirigente dell’istituto scolastico finito sotto tiro per una scelta di inclusività nei confronti degli allievi alla ricerca della loro vera Identità di genere, mantiene un’invidiabile tranquillità, nonostante le polemiche. “La nostra scelta, su cui sono d’accordo tutti i docenti, è quella della trasparenza e della vicinanza ai problemi dei ragazzi e delle loro famiglie. Sottolineo che si tratta di una scelta condivisa. C’è un messaggio che tengo con me e che mi dà la forza di andare avanti, nonostante tutto. Dice: ‘Grazie preside, lei non sa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) “I consiglieri di Fratelli d’Italia insinuano che al ‘Marco Polo’ di, con la ‘carrera’ si commettano addirittura dei reati. Ma non è così e le spiego perché…”. Maria Rosaria Cesari, dirigente dell’istituto scolastico finito sotto tiro per unadi inclusività nei confronti degli allievi alla ricerca della loro veradi, mantiene un’invidiabile tranquillità, nonostante le polemiche. “La nostra, su cui sono d’accordo tutti i docenti, è quella della trasparenza e della vicinanza ai problemi dei ragazzi e delle loro famiglie. Sottolineo che si tratta di una. C’è un messaggio che tengo con me e che mi dà la forza di andare avanti, nonostante tutto. Dice: ‘Grazie, lei non sa ...

