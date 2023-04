Iaia FdI Istituto agrario “L Einaudi” di Manduria da rilanciare

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 3 aprile 2023) “Nei giorni scorsi, ho visitato l’dialla presenza del dirigente scolastico Pierangela Scialpi, di diversi collaboratori e del consigliere provinciale Roberto Puglia. Ho apprezzato molto la struttura ed i laboratori ma, al contempo, non ho potuto ignorare la flessione delle iscrizioni che pesa, inevitabilmente, sul presente e sul futuro della scuola. Questo indirizzo scolastico va, senza dubbio, supportato perché può garantire nel nostro territorio numerosi sbocchi professionali. Il percorso di studi infatti, consente una formazione adeguata per lavorare come consulenti di imprese agricole e zootecniche, come conduttori di impianti di trasformazione, come agrotecnici ed esperti nel settore dell’agricoltura. Inoltre, si possono acquisire competenze di primo piano nella prevenzione del degrado ...