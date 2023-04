I tornado mettono in ginocchio gli Usa | furia della natura e morte | GUARDA

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ancoraletali negli Usa: molti gli stati colpiti dal Sud al Midwest, e almeno 32 sono le vittime. Nel video si vede la devastazione causata nella cittadina di Wynne, in Arkansas: gli abitanti di questo piccolo paese da 8mila persone si sono svegliati trovando il tettoscuola superiore completamente divelto, con gravissimi danni anche al campo da football locale. Nella cittadina a 80 chilometri da Memphis, secondo le autorità, a causa delsonoalmeno 4 persone.

Meteo Cronaca diretta: (Video) Texas, varie Tempeste e un Tornado mettono in ginocchio lo Stato americano iLMeteo.it

Tragedia negli Stati Uniti a causa di un tornado. Sono 26 le vittime nel Midwest: tantissimi gli stati colpiti, tra cui l'Arkansas.