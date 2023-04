I segreti di Papa Gregorio

(Di lunedì 3 aprile 2023) C’è un luogo molto particolare, tutto da scoprire, molto bello nel cuore di Bologna. Un luogo antico e inconsueto, dove tra gli affreschi cinquecenteschi di una sala d’udienzeli può fare impertinente mostra di sé un “Trofeo”, proprio lì dove si sedeva il; un trofeo come quelli di caccia, ma un “trofeo” particolare, qui tutto è un po’ particolare, che forse avrebbe fatto arrabbiare il padrone di casa (o forse no, era undi gran tempra e uomo di mondo, ma ve lo presenteremo dopo). Gambe all’insù di donna, divaricate, vetro pieno e colorato, materia traslucida e magica: una delle provocazioni ridenti di Aldo Mondino. Ma forse provocherebbe anche più orticaria, ai rappresentanti in terra di un altro Dio, quel grande tappeto steso sul pavimento dell’augusto salone, proprio in fronte a quelle gambe-trofeo. E’ un tappeto-non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... topoteppa : @Antoniu58 @FratellidItalia Difatti non lo nomino, faccio semplicemente presente che s'è portato nella cassa i segr… - d_mariarosa : Io direi oltre ad essere menanger amico papà eccezionale Sei anche bravissimo a mantenere i segreti ???? @drojette f… - CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: Palazzo Boncompagni a Bologna ospita gli artisti di oggi e racconta la storia di un gran politico amico della scienza. Mau… - ilfoglio_it : Palazzo Boncompagni a Bologna ospita gli artisti di oggi e racconta la storia di un gran politico amico della scien… - ilfoglio_it : Palazzo Boncompagni a Bologna ospita gli artisti di oggi e racconta la storia di un gran politico amico della scien… -

Nella sua famiglia si ricordano anche Sant'Andrea Corsini, (1302 a Firenze) eClemente XII (... Per esempio il "tour dell'olio" per scoprire i suie le proprietà, e le famose "Labsitters", ......Plus Apple TV Plus Disney Plus The Good Mothers Stagione 1 " 5 aprile Faccia a faccia con...- 3 " 5 aprile SAM UNA VITA DA SASSONE Stagione 1 " 26 aprile CROSSOVER Stagione 1 " 5 aprile I...A incriminarlo per il suo "appoggio all'aggressione armata russa" i serviziche hanno ... E a lui, che dà ai ragazzi i Rosari e i biglietti di auguri pasquali del, i più piccoli consegnano ...

I segreti di Papa Gregorio Il Foglio

Un luogo antico e inconsueto, dove tra gli affreschi cinquecenteschi di una sala d’udienze papali può fare impertinente mostra di sé un “Trofeo”, proprio lì dove si sedeva il Papa; un trofeo come ...Varsavia, 3 aprile 2023 – Finisce sotto attacco la memoria di Giovanni Paolo II. A diciotto anni dalla scomparsa del Papa polacco, proclamato santo a tempo di record nel 2014, nello stesso paese d’ori ...