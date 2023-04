I risultati finanziari di Esker del 2022 (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – risultati record e prospettive ottimistiche per il 2023 Busto Arsizio, 3 aprile 2023 Crescita accelerata trainata dalle soluzioni cloud e dall’America Il fatturato di Esker per l’esercizio 2022 ammonta a 159 milioni di euro, con un incremento del 19% rispetto al 2021 (13% a tassi di cambio costanti e area di consolidamento). Questi risultati sono caratterizzati dal continuo successo delle soluzioni di automazione cloud dell’azienda, che coprono 128 milioni di euro di fatturato, con un aumento del 23% rispetto al 2021 (17% a tassi di cambio costanti) e rappresentano l’80% del fatturato consolidato. Grazie alla forte performance delle vendite nel 2021 e nel 2022, Esker ha mantenuto una forte crescita nonostante un contesto economico incerto. I ricavi generati dai ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) –record e prospettive ottimistiche per il 2023 Busto Arsizio, 3 aprile 2023 Crescita accelerata trainata dalle soluzioni cloud e dall’America Il fatturato diper l’esercizioammonta a 159 milioni di euro, con un incremento del 19% rispetto al 2021 (13% a tassi di cambio costanti e area di consolidamento). Questisono caratterizzati dal continuo successo delle soluzioni di automazione cloud dell’azienda, che coprono 128 milioni di euro di fatturato, con un aumento del 23% rispetto al 2021 (17% a tassi di cambio costanti) e rappresentano l’80% del fatturato consolidato. Grazie alla forte performance delle vendite nel 2021 e nelha mantenuto una forte crescita nonostante un contesto economico incerto. I ricavi generati dai ...

