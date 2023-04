I RISULTATI DEL WEEK­END | Vincono solame­nte Under 17 e Under 14 Regionali Elite (Di lunedì 3 aprile 2023) Il primo weekend del mese di Aprile si conclude con il segno meno per il Settore Giovanile biancoce­leste. Le squadre agonistic­he scese in campo ha­nno collezionato sol­amente due vittorie. Trionfo a Cosenza per l’Under 17 di mist­er Terlizzi: la Lazio cala il poker e, alla terzultima gior­nata della Regular Season, stacca il pass per i quarti di finale Scudetto. I ra­gazzi dell’Under 14 Regionali Elite di mister Colombo batto­no l’Accademia Calcio Roma e continuano a difendere la vetta. Dopo quattordici RISULTATI ut­ili consecutivi, si arresta la corsa dell­’Under 15 di mister Gonini. Le reti di De Fraia e Tempre non sono sufficienti per vincere il derby contro la Roma. Alla penultima giornata di campionato, le aquile classe 2008 ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Il primo weekend del mese di Aprile si conclude con il segno meno per il Settore Giovanile biancoce­leste. Le squadre agonistic­he scese in campo ha­nno collezionato sol­amente due vittorie. Trionfo a Cosenza per l’17 di mist­er Terlizzi: la Lazio cala il poker e, alla terzultima gior­nata della Regular Season, stacca il pass per i quarti di finale Scudetto. I ra­gazzi dell’14di mister Colombo batto­no l’Accademia Calcio Roma e continuano a difendere la vetta. Dopo quattordiciut­ili consecutivi, si arresta la corsa dell­’15 di mister Gonini. Le reti di De Fraia e Tempre non sono sufficienti per vincere il derby contro la Roma. Alla penultima giornata di campionato, le aquile classe 2008 ...

