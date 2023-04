Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Il Consiglio libico per i diritti umani indica come 'illegale' la presenza di @UNHCRLibya e chiede al governo… - ladyonorato : Su questa vicenda, emblematica dello sfruttamento del sistema dell’accoglienza migranti da parte dei suoi presunti… - Linkiesta : Le città occidentali sono diventate sempre più esclusive e inaccessibili I nostri centri urbani si sono trasformat… - linofraschetti : RT @Misurelli77: I frutti della becera propaganda razzista. Verona, spari contro i migranti con pallini ad aria compressa: preso di mira ch… - micheilucia : RT @ErMejoSindaco: Aspetta aspetta Mi state dicendo che una che voleva voleva, costruire un muro contro i migranti e far sterminare i Curd… -

"Stiamo ancora a Caserta, abbandonati al nostro destino, senza vitto e soldi". È l'ennesimo grido d'allarme lanciato da uno dei 105Sai (Sistema di accoglienza e inclusione) di Caserta, sospeso a metà febbraio per sei mesi dal ministero dell'Interno per le criticità emerse nella gestione da parteRaggruppamento ...... qualora non si riuscisse ancora a portarli in salvo, ai. Nella notte invece altre 35 persone sono state tratte in salvo e portate a Pozzallo. "Sono quasi tutti giovani, originari...Se i posti per isono finiti, bisogna inventarseli: suona più o meno così, l'imperativo della Prefettura. È la traduzionecosiddetto "quinto d'obbligo", una procedura prevista dal codice degli appalti: e ...

I migranti del Sai di Caserta, "noi abbandonati" Espansione TV

È l'ennesimo grido d'allarme lanciato da uno dei 105 migranti del Sai (Sistema di accoglienza e inclusione) di Caserta, sospeso a metà febbraio per sei mesi dal ministero dell'Interno per le criticità ...Come riporta Vatican News "colpì allora la scelta del neo eletto Papa di annullare la solenne celebrazione ... che ospitava allora circa 890 migranti di diverse nazionalità. A dodici di loro, Papa ...