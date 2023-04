I migliori giorni: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di lunedì 3 aprile 2023) I migliori giorni: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema I migliori giorni è il film in onda su Sky Cinema questa sera, lunedì 3 aprile 2023, alle ore 21.15. Si tratta di una commedia del 2023 diretta da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo. Fa parte di un dittico che comprende anche I peggiori giorni: insieme, le due pellicole affrontano con tono vigorosamente dissacrante i rapporti umani durante feste e ricorrenze: Natale, Capodanno, San Valentino, 8 marzo (in questo film); 1º maggio, Ferragosto, Halloween e ancora a Natale. Di seguito la trama, il cast e dove vederlo in streaming. Trama Il film è diviso in quattro episodi, ognuno dedicato a una festività, e che indaga su come l’animo umano affronti queste feste. Il primo ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 aprile 2023) I: trama, cast e streaming delsu Sky Cinema Iè ilin onda su Sky Cinema questa sera, lunedì 3 aprile 2023, alle ore 21.15. Si tratta di una commedia del 2023 diretta da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo. Fa parte di un dittico che comprende anche I peggiori: insieme, le due pellicole affrontano con tono vigorosamente dissacrante i rapporti umani durante feste e ricorrenze: Natale, Capodanno, San Valentino, 8 marzo (in questo); 1º maggio, Ferragosto, Halloween e ancora a Natale. Di seguito la trama, il cast e dove vederlo in streaming. Trama Ilè diviso in quattro episodi, ognuno dedicato a una festività, e che indaga su come l’animo umano affronti queste feste. Il primo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 24Trends_Italia : 18. Michele - 2mille+ 19. Antonino Cannavacciuolo - 2mille+ 20. I migliori giorni - 2mille+ - marziavergani : RT @martafranze: c’è gente che per riprendersi dovrebbe ritornare nella placenta della madre e sperare di risorgere come cristo tra pochi g… - stevevicrn : @vicyago66 le migliori parole lette in questi ultimi tre giorni ?? - giuseppeguari17 : I Migliori Giorni / San Valentino #Netflix Con la sempre grande #ValentinaLodovini ? ??? ?? - martinarendaa : RT @martafranze: c’è gente che per riprendersi dovrebbe ritornare nella placenta della madre e sperare di risorgere come cristo tra pochi g… -