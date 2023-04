I migliori giorni, il film di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno stasera su Sky (Di lunedì 3 aprile 2023) I migliori giorni, il film di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno che indaga croci e delizie dei giorni di festa, arriva stasera alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. La Vigilia di Natale, Capodanno, San Valentino e l'8 marzo: i giorni di festa possono rivelarsi cartine al tornasole per indagare l'animo umano. Ed è quello che fa I migliori anni, in prima tv stasera alle 21.15 su Sky Cinema Uno (alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming su NOW e disponibile on demand. Massimiliano Bruno e Edoardo Leo dirigono e interpretano una commedia a episodi con un grande cast corale: Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 aprile 2023) I, ildiLeo eche indaga croci e delizie deidi festa, arrivaalle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. La Vigilia di Natale, Capodanno, San Valentino e l'8 marzo: idi festa possono rivelarsi cartine al tornasole per indagare l'animo umano. Ed è quello che fa Ianni, in prima tvalle 21.15 su Sky Cinema Uno (alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming su NOW e disponibile on demand.Leo dirigono e interpretano una commedia a episodi con un grande cast corale: Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NerazzurriamoP : RT @stevevicrn: @vicyago66 le migliori parole lette in questi ultimi tre giorni ?? - 24Trends_Italia : 18. Michele - 2mille+ 19. Antonino Cannavacciuolo - 2mille+ 20. I migliori giorni - 2mille+ - marziavergani : RT @martafranze: c’è gente che per riprendersi dovrebbe ritornare nella placenta della madre e sperare di risorgere come cristo tra pochi g… - stevevicrn : @vicyago66 le migliori parole lette in questi ultimi tre giorni ?? - giuseppeguari17 : I Migliori Giorni / San Valentino #Netflix Con la sempre grande #ValentinaLodovini ? ??? ?? -