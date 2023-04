I Gaznevada al Berghain di Berlino con una versione moderna del punk rock degli anni ' 70

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ildi, uno dei club underground più importanti al mondo, se non il più importante come lo definisce la rivista DJ Magazine nel 2009, ha invitato a suonare live i, un gruppo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli I Gaznevada al Berghain di Berlino con 'Sick Soundtrack' live Concerto il 7 april… - Ansa_ER : I Gaznevada al Berghain di Berlino con 'Sick Soundtrack' live. Concerto il 7 aprile, nuovo disco in uscita a maggio… -

Ildi Berlino, uno dei club underground più importanti al mondo, se non il più importante come lo definisce la rivista DJ Magazine nel 2009, ha invitato a suonare live i, un gruppo ..., band simbolo della scena rock italiana ed espressione dei movimenti giovanili della Bologna di fine anni Settanta, sono stati invitati il 7 aprile a suonare live aldi Berlino, il ...Ildi Berlino, uno dei club underground più importanti al mondo, se non il più importante come lo definisce la rivista DJ Magazine nel 2009, ha invitato a suonare live i, un gruppo ...

Gaznevada suoneranno live al Berghain di Berlino SentireAscoltare

Il Berghain di Berlino, uno dei club underground più importanti al mondo, se non il più importante come lo definisce la rivista DJ Magazine nel 2009, ha invitato a suonare live i Gaznevada, un gruppo ...I Gaznevada, storica formazione bolognese, si esibirà al Berghain per eseguire una 'modernizzata' di Sick Soundtrack, disco d'esordio del 1980 ...