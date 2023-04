I Cugini di Campagna a Rtl 102 5 | “Preparatevi a ballare Anima Mia Remix”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 3 aprile 2023) MILANO – Dopo aver partecipato alla 73ª edizione del Festival di Sanremo, idisono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile. Durante “W l’Italia”, il gruppo ha raccontato in radiovisione l’esperienza sanremese e il nuovo tour. LA PRIMA VOLTA A SANREMO CON “LETTERA 22” Dopo oltre 50 anni di carriera, idihanno esordito al 73° Festival di Sanremo con “Lettera 22”. «Del Festival di Sanremo è rimasto l’entusiasmo ma anche molta consapevolezza. Molte persone ci dicono ‘questo brano mi è arrivato dopo’, ora arriva alle persone. È un brano fatto da due parti: il ritornello, che arriva subito, e la parte della strofa, che va sentita e risentita, è evocativa», racconta Tiziano Leonardi. «I giovani non si aspettavano questo da un gruppo storico come noi. ...