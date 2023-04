I concerti dei Maneskin sono i peggiori, secondo un trend social (Di lunedì 3 aprile 2023) I concerti dei Maneskin sono la Woodstock delle nuove generazioni, uno spettacolo rock, un porno a cielo aperto o una bruttezza che incontra un muro tra boomer e generazione Z? Buttarla sul retaggio generazionale è ormai una roba consumata, e da quando il David capitolino e i suoi sodali hanno sfondato il muro dei talent per approdare a Sanremo e all’Eurovision e svettare in cima al mondo, la fanbase dei “chiaro di Luna” è piuttosto una tifoseria pronta a dire “invidia” a chiunque si permetta di contestare. Non vogliamo immaginare, infatti, cosa accadrà su Twitter in queste prime ore di arrivo dell’hashtag #worstconcert (il peggior concerto). Gli utenti si sfidano per elencare il primo concerto, l’ultimo, il migliore, il più sorprendente e via e via. Anche il peggiore. C’è chi ha avuto il coraggio di inserire il nome dei ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Ideila Woodstock delle nuove generazioni, uno spettacolo rock, un porno a cielo aperto o una bruttezza che incontra un muro tra boomer e generazione Z? Buttarla sul retaggio generazionale è ormai una roba consumata, e da quando il David capitolino e i suoi sodali hanno sfondato il muro dei talent per approdare a Sanremo e all’Eurovision e svettare in cima al mondo, la fanbase dei “chiaro di Luna” è piuttosto una tifoseria pronta a dire “invidia” a chiunque si permetta di contestare. Non vogliamo immaginare, infatti, cosa accadrà su Twitter in queste prime ore di arrivo dell’hashtag #worstconcert (il peggior concerto). Gli utenti si sfidano per elencare il primo concerto, l’ultimo, il migliore, il più sorprendente e via e via. Anche il peggiore. C’è chi ha avuto il coraggio di inserire il nome dei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... erispa00 : RT @nalimyredqueen: una delle cose che amo di più dei concerti è l'emozione di quando si spengono le luci e quindi capisci che sta per iniz… - _buonviaggio : RT @nalimyredqueen: una delle cose che amo di più dei concerti è l'emozione di quando si spengono le luci e quindi capisci che sta per iniz… - louehas : RT @nalimyredqueen: una delle cose che amo di più dei concerti è l'emozione di quando si spengono le luci e quindi capisci che sta per iniz… - gaia_fontanaa : RT @nalimyredqueen: una delle cose che amo di più dei concerti è l'emozione di quando si spengono le luci e quindi capisci che sta per iniz… - signMalley : RT @nalimyredqueen: una delle cose che amo di più dei concerti è l'emozione di quando si spengono le luci e quindi capisci che sta per iniz… -