I 16 migliori computer portatili del 2023, che fanno davvero la differenza quando lavori o giochi (Di lunedì 3 aprile 2023) Lavorare o giocare con i migliori computer portatili può fare davvero la differenza. Passare da un laptop o da un notebook economico a un vero e proprio portatile top di gamma ti consente di fare smart working in maniera più rilassata o di vincere più partite al tuo videogioco preferito grazie alle funzionalità e alla rapidità del tuo nuovo computer. È vero, i migliori smartphone sono sempre più grandi e possono sostituire un computer nell’invio di mail o nella gestione dell’ordinario mentre viaggi in treno. Così come un buon tablet o un 2-in-1 può essere la soluzione più comoda nelle trasferte di lavoro o mentre sei in aereo. Ma nel lavoro ibrido di oggi, a cavallo tra casa e ufficio, la combinazione tra tastiera, trackpad e display rimane quella ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 3 aprile 2023) Lavorare o giocare con ipuò farela. Passare da un laptop o da un notebook economico a un vero e proprio portatile top di gamma ti consente di fare smart working in maniera più rilassata o di vincere più partite al tuo videogioco preferito grazie alle funzionalità e alla rapidità del tuo nuovo. È vero, ismartphone sono sempre più grandi e possono sostituire unnell’invio di mail o nella gestione dell’ordinario mentre viaggi in treno. Così come un buon tablet o un 2-in-1 può essere la soluzione più comoda nelle trasferte di lavoro o mentre sei in aereo. Ma nel lavoro ibrido di oggi, a cavallo tra casa e ufficio, la combinazione tra tastiera, trackpad e display rimane quella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LolloPensiero : I computer migliori del moooondo - giocarmon : I migliori televisori e schermi per computer riuniti in una unica vetrina. Visita la vetrina con questo link:… - luigifoschini : @Alfio30538482 @dinome_difatto ?? Non è che bisogna fare a meno dei computer, sarebbe impossibile. Tuttavia, se si v… - olivehater1 : RT @grogusmama: @melinoae @Gigi_Piada75 @jjuonn come OSI dire che LEI ne sa più dello psicopedagogista del computer che ha letto questi pil… - occhidghiaccio : Nella mia scuola c'erano due aule computer con l'iMac, ma essendo una scuola di grafica questi computer sono miglio… -