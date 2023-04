I 10 allenatori di club più pagati del 2023: tre sono in Serie A (Di lunedì 3 aprile 2023) A poche settimane dalla fine della stagione 2022/2023, possiamo scoprire chi sono i dieci tecnici più pagati dell’anno. Rientra nelle prime dieci posizioni Xabi Alonso, ex centrocampista del Real Madrid e della nazionale spagnola, ora tecnico del Bayern Leverkusen. Alonso percepisce uno stipendio di 5 milioni di euro all’anno, nonostante la sua squadra non sia al momento nella top4 tedesca e non giochi la Champions League. A seguire, l’allenatore di Serie A che percepisce il maggiore stipendio, ovvero José Mourinho; il tecnico portoghese della Roma guadagna 9,2 milioni di euro l’anno. L’allenatore italiano ad intascare più soldi è, sorprendentemente, Simone Inzaghi, con uno stipendio di 10 milioni; il tecnico dell’Inter precede, di poco, quello del Real Madrid, Carlo Ancelotti, che ne guadagna 11. Un guadagno di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 aprile 2023) A poche settimane dalla fine della stagione 2022/, possiamo scoprire chii dieci tecnici piùdell’anno. Rientra nelle prime dieci posizioni Xabi Alonso, ex centrocampista del Real Madrid e della nazionale spagnola, ora tecnico del Bayern Leverkusen. Alonso percepisce uno stipendio di 5 milioni di euro all’anno, nonostante la sua squadra non sia al momento nella top4 tedesca e non giochi la Champions League. A seguire, l’allenatore diA che percepisce il maggiore stipendio, ovvero José Mourinho; il tecnico portoghese della Roma guadagna 9,2 milioni di euro l’anno. L’allenatore italiano ad intascare più soldi è, sorprendentemente, Simone Inzaghi, con uno stipendio di 10 milioni; il tecnico dell’Inter precede, di poco, quello del Real Madrid, Carlo Ancelotti, che ne guadagna 11. Un guadagno di ...

