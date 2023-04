(Di lunedì 3 aprile 2023) Lo spot di 15'' che ha debuttato su Dazn andrà in onda per tre mesi sui principali canali TV, Radio, Digital e Social, tra cui Sky TG24, TGcom24 e Radio 24. Per la pianificazione media dell'intera ...

Per la pianificazione media dell'intera campagna di comunicazione,ha investito una cifra superiore al milione di euro. Salto di qualità Gianluca Zelli, Amministratore Delegato di SGB ...Il nuovo claimlegato alla campagna, 'La differenza è nel talento', racchiude la mission e i valori che ci portano a lavorare con passione, ogni giorno, al fine di valorizzare il talento di ...Per la pianificazione media dell'intera campagna di comunicazione,ha investito una cifra superiore al milione di euro. Salto di qualità Gianluca Zelli, Amministratore Delegato di SGB ...

Humangest sceglie Armando Testa e Victoria Cabello Primaonline

il nuovo format che andrà in onda sui canali social aziendali. Humangest ha scelto Armando Testa per la nuova campagna pubblicitaria, caratterizzata dal claim ‘La differenza è nel talento’, on air a ...Il nuovo concept dal claim “La differenza è nel talento” è in pianificazione su tv, radio e digital dal 1° aprile Humangest – agenzia per il lavoro di SGB Humangest Holding, Gruppo specializzato nei s ...