HUAWEI WATCH Ultimate | scopriamo tutta la tecnologia a bordo dello smartwatch

(Di lunedì 3 aprile 2023) TecnoAndroidè il nuovo smartdel produttore cinese che unisce un design da orologio di fascia alta e le funzionalità tecnologiche moderne. Disponibile in due varianti, Voyage Blue ed Expedition Black,le caratteristiche tecniche di questo device. Il display LTPO AMOLED da 1,5 pollici permette di avere sempre tutto sotto controllo e il vetro zaffiro ad alta resistenza garantisce la durabilità. La navigazione tra i menù e le impostazioni avviene grazie ai tre tasti: una corona girevole 3D, un pulsante Funzione e il pulsante Assistenza. Non mancano tutte le funzionalità per monitorare la salute e l’attività fisica oltre al supporto avanzato al GPS. L’elevata qualitàsmartsi nuota anche nei materiali utilizzati per il ...

Disponibile in due versioni, Voyage Blue ed Expedition Black,Ultimate è realizzato in lega Liquid Metal a base di zirconio e resiste ad immersioni fino a 100 metri di profondità. In Italia a partire da 749. Come promesso ,ha annunciato in ...Gli smartwatch di fascia alta, attorno ai mille euro di prezzo, si vendono bene. Lo dicono i risultati di AppleUltra, lo dicono i dati di vendita di Garmin. Quella fatta daconUltimate è una scommessa: proporsi in un segmento molto profittevole ma comunque difficile, c on un prodotto senza compromessi sotto ogni punto di vista, sia quello operativo sia ...La scelta accurata dei materiali unita a un design sportivo ed elegante allo stesso tempo, molto vicino a quello degli orologi tradizionali, fa sì cheUltimate si presti bene a contesti ...

HUAWEI WATCH Ultimate, arriva in Italia il top di gamma: versioni, caratteristiche e prezzi Hardware Upgrade

Huawei ha annunciato in Italia il debutto del nuovissimo HUAWEI WATCH Ultimate. Lo smartwatch nasce per combinare un design unico con funzionalità all’avanguardia e materiali d’eccellenza. Sin dal ...Huawei ha rilasciato il Watch Ultimate in Europa, circa due settimane dopo il lancio dello smartwatch in Cina. Dotato di un display LPTO AMOLED e di una batteria enorme, il Huawei Watch Ultimate è ada ...