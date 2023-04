HUAWEI WATCH Ultimate: ora disponibile in Italia (Di lunedì 3 aprile 2023) HUAWEI annuncia oggi il lancio in Italia di HUAWEI WATCH Ultimate, il primo smartWATCH realizzato con materiali di pregio e un design di lusso, pensato per gli amanti degli sport estremi HUAWEI annuncia in Italia HUAWEI WATCH Ultimate, il nuovo smartWATCH top di gamma ricco di funzionalità all’avanguardia per persone audaci che cercano l’eccellenza. La cassa di HUAWEI WATCH Ultimate è realizzata in lega Liquid Metal a base di zirconio, un innovativo materiale che ne impreziosisce l’estetica rendendolo una scelta privilegiata tra i modelli di orologi di alta gamma. Infatti, per la prima volta questo materiale, solitamente riservato a ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 3 aprile 2023)annuncia oggi il lancio indi, il primo smartrealizzato con materiali di pregio e un design di lusso, pensato per gli amanti degli sport estremiannuncia in, il nuovo smarttop di gamma ricco di funzionalità all’avanguardia per persone audaci che cercano l’eccellenza. La cassa diè realizzata in lega Liquid Metal a base di zirconio, un innovativo materiale che ne impreziosisce l’estetica rendendolo una scelta privilegiata tra i modelli di orologi di alta gamma. Infatti, per la prima volta questo materiale, solitamente riservato a ...

