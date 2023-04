HUAWEI WATCH Ultimate, il design si fonde con l’eleganza e le funzionalità (Di lunedì 3 aprile 2023) TecnoAndroid HUAWEI ha annunciato in Italia il debutto del nuovissimo HUAWEI WATCH Ultimate. Lo smartWATCH nasce per combinare un design unico con funzionalità all’avanguardia e materiali d’eccellenza. Sin dal primo sguardo, il device affascina grazie alla cassa realizzata in lega Liquid Metal a base di zirconio. La scelta di utilizzare questo innovativo materiale si è resa necessaria per sottolineare come lo smartWATCH rientra nella categoria degli orologi di alta gamma. Infatti, si tratta della prima volta che viene utilizzato su uno smartWATCH. Ecco quindi che la cassa di HUAWEI WATCH Ultimate è più resistente di una realizzata in acciaio inossidabile. Che si tratti di urti o ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 3 aprile 2023) TecnoAndroidha annunciato in Italia il debutto del nuovissimo. Lo smartnasce per combinare ununico conall’avanguardia e materiali d’eccellenza. Sin dal primo sguardo, il device affascina grazie alla cassa realizzata in lega Liquid Metal a base di zirconio. La scelta di utilizzare questo innovativo materiale si è resa necessaria per sottolineare come lo smartrientra nella categoria degli orologi di alta gamma. Infatti, si tratta della prima volta che viene utilizzato su uno smart. Ecco quindi che la cassa diè più resistente di una realizzata in acciaio inossidabile. Che si tratti di urti o ...

