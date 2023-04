Houston | abbiamo un problema | religione figli e patriottismo crollano in America

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 3 aprile 2023), fede religiosa, duro lavoro, averee altri valori tradizionali che hanno contribuito a definire il carattere nazionaleno per generazioni stanno crollando, secondo un nuovo mega sondaggio del Wall Street Journal. Il sondaggio, condotto dall’Università di Chicago, vede il 38 per cento degli intervistati affermare che ilè importante per loro e il 39 per cento che laè molto importante. “Questo è in netto calo rispetto a quando il Journal ha posto per la prima volta la domanda nel 1998, quando il 70 per cento considerava ilmolto importante e il 62 per cento lo diceva della”. E’ crollata anche la quota dini che affermano che avere, il coinvolgimento ...