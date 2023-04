Ho portato io la statuetta-bomba Tatarsky | i russi mostrano la confessione

Leggi su iltempo

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ha 26 anni la donna arrestata per l'attentato di domenica 2 aprile in un caffè di San Pietroburgo in cui è stato ucciso il blogger nazionalista russo Vladlen. Daria Trepova ha ammesso di averlaimbottita di esplosivo come si evince da un video diffuso dal centro stampa del ministero dell'Interno russo. "Hounalì dentro, che è esplosa", ha detto la giovane che, quando le è stato chiesto perché fosse stata arrestata, ha detto: "Direi per essere stata sulla scena dell'omicidio di Vladlen". Alla domanda su chi le abbia procurato la, si è rifiutata di rispondere. "Posso parlarne più tardi", ha detto. Originaria di San Pietroburgo, Trepova, riferisce la Ria Novosti, è stata espulsa dall'Università ...