«Ho perso mezza giornata di sci»: così il processo a Gwyneth Paltrow è diventato il suo ruolo migliore (Di lunedì 3 aprile 2023) Nel tribunale civile dello Utah, l’attrice ha fatto sfacciatamente assegnamento su ogni stereotipo che sia mai stato usato per etichettarla, producendosi in una performance che non ha nulla da invidiare alla teatralità esagerata delle commedie di Ryan Murphy Leggi su vanityfair (Di lunedì 3 aprile 2023) Nel tribunale civile dello Utah, l’attrice ha fatto sfacciatamente assegnamento su ogni stereotipo che sia mai stato usato per etichettarla, producendosi in una performance che non ha nulla da invidiare alla teatralità esagerata delle commedie di Ryan Murphy

«Ho perso mezza giornata di sci»: così il processo a Gwyneth Paltrow è diventato il suo ruolo migliore Vanity Fair Italia Guardare Gwyneth Paltrow che torce le labbra con la faccia seria dopo che le è stato chiesto se l'incidente le ha impedito di godersi la vacanza (una domanda cui ha risposto testualmente: «Be', ho ...