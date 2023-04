“Ho messo la birra nel cestino del pranzo di mio figlio”: lo sfogo su Tik Tok diventa virale (Di lunedì 3 aprile 2023) Per la gioia di chi ama sentire raccontare storie, Tik Tok è una sorta di pozzo senza fondo che sforna vicende più o meno verosimili. Quella di Will Meyers ha totalizzato migliaia di views e ne hanno parlato Daily Mail, New York Post… Cosa ha fatto il signor Meyers? Ha messo una birra nel cestino del pranzo del figlio di 5 anni. “Ho fatto un grosso errore”, dice il papà nel filmato raccontando di essersi confuso, ancora assonnato. Ha messo infatti una lattina di Liquid Death, che è acqua frizzante ed è nera e una lattina di Guinness, dello stesso colore. “Ho confuso la lattina da dare a mio figlio e le insegnanti si sono infuriate”, spiega Meyers. Ovviamente le maestre hanno chiamato a casa e i genitori dovranno spiegare il perché di una birra data a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Per la gioia di chi ama sentire raccontare storie, Tik Tok è una sorta di pozzo senza fondo che sforna vicende più o meno verosimili. Quella di Will Meyers ha totalizzato migliaia di views e ne hanno parlato Daily Mail, New York Post… Cosa ha fatto il signor Meyers? Haunaneldeldeldi 5 anni. “Ho fatto un grosso errore”, dice il papà nel filmato raccontando di essersi confuso, ancora assonnato. Hainfatti una lattina di Liquid Death, che è acqua frizzante ed è nera e una lattina di Guinness, dello stesso colore. “Ho confuso la lattina da dare a mioe le insegnanti si sono infuriate”, spiega Meyers. Ovviamente le maestre hanno chiamato a casa e i genitori dovranno spiegare il perché di unadata a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BzBroono : Nel caos in cui è precipitato twitter da quando Musk ci ha messo le mani mancava giusto una giornata in cui tutti s… - asmrcold : @Gabgar71 @GiacomoGorini E pensare che anche la birra per il processo di fermentazione viene messo in una specie di bioreattore xd - CrisisEureos : RT @DuccioTessadri: Praticamente uno spot alla birra analcolica sotto forma di articolo s-s-scientifico. NB leggo che il proprietario dell… - DuccioTessadri : Praticamente uno spot alla birra analcolica sotto forma di articolo s-s-scientifico. NB leggo che il proprietario… - PieEnne : @Cristoincroce1 Ne facevamo una al giorno una volta avevamo messo i petardi nelle merde di cane così esplodeva e sc… -