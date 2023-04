Higuain torna in campo: il Pipita giocherà in Kings League (Di lunedì 3 aprile 2023) Qualche mese fa Gonzalo Higuain ha deciso di dare l’addio al calcio giocatoall’età di trentacinque anni. Lo ha fatto con le lacrime agli occhi dopo aver chiuso una carriera stellare durante la quale ha vestito le maglie di Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan e Inter Miami, vincendo forse meno trofei di quanti un talento come lui avrebbe meritato. La sua stagione da 36 gol in Serie A è impressa nella memoria di tutti i tifosi partenopei, che non lo hanno mai dimenticato nonostante la sua decisione di legarsi ai rivali di sempre della Juventus. Higuain Kings League L’argentino potrebbe però fare il suo ritorno sul rettangolo verde, come riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale. Stando alle parole del Kun Aguero in diretta su Twitch, il Pipita potrebbe giocare nella Kings League, il campionato creato da ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 3 aprile 2023) Qualche mese fa Gonzaloha deciso di dare l’addio al calcio giocatoall’età di trentacinque anni. Lo ha fatto con le lacrime agli occhi dopo aver chiuso una carriera stellare durante la quale ha vestito le maglie di Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan e Inter Miami, vincendo forse meno trofei di quanti un talento come lui avrebbe meritato. La sua stagione da 36 gol in Serie A è impressa nella memoria di tutti i tifosi partenopei, che non lo hanno mai dimenticato nonostante la sua decisione di legarsi ai rivali di sempre della Juventus.Kings League L’argentino potrebbe però fare il suo ritorno sul rettangolo verde, come riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale. Stando alle parole del Kun Aguero in diretta su Twitch, ilpotrebbe giocare nella Kings League, il campionato creato da ...

