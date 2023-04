Higuain pronto a tornare in campo | sarà guest star nella Kings League di Piqué

(Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo aver lasciato il calcio lo scorso ottobre con la maglia dell’Inter Miami, Gonzaloin. L’attaccante argentino, infatti,una delle stelle che prenderà parte al torneo di calcio a 7 creato da Gerard, altro ex campione internazionale che ha lanciato un autentico fenomeno in Spagna. La prima edizione si è conclusa qualche giorno fa, ma è già cominciato il mercato per la seconda attesissima stagione. Le dodici squadre dellahanno un loro budget fittizio, proprio come nel fantacalcio, e possono utilizzarlo per muoversi sul mercato interno. Inoltre ogni squadra può avere in rosa il ‘jugador 12’, ovvero non un membro in pianta ...

Higuain non si ritira! L’annuncio via Twitch di Aguero sull’ex bomber argentino della Juve: «Tornerà a giocare» Non è ancora finita la storia tra Higuain e il calcio giocato. Il Pipita qualche mese fa ...Gonzalo Higuain, infatti, tornerà a giocare, ma solo in una partita della Kings League, il campionato fondato da Piqué Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, attraverso il proprio sito ufficial ...