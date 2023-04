Henry | «È imbarazzante ascoltare i fischi a Messi del Parc de Princes»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 3 aprile 2023) Thierry, ex compagno di squadra di Lionel, ha parlato in merito aiche ildeha rivolto all’attaccante argentino Thierry, ex compagno di squadra di Lionel, ha parlato a Prime Video France in merito aiche ildeha rivolto all’attaccante argentino del PSG. PAROLE – «Èdalde. È uno dei migliori giocatori della squadra, ha segnato 13 gol e fornito 13 assist. Non è una notizia, è un augurio:deve tornare al Barcellona per amore del calcio e perché non se n’è andato come avrebbe voluto. Lo provano le ...